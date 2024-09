Milan-Liverpool, le pagelle di CM: Loftus-Cheek da Chi l’ha visto, Fofana fuori condizione. Si salva solo Pulisic

Getty Images

MILAN



Maignan 5: serata maledetta per il portiere francese. Avverte subito un fastidio muscolare che lo penalizza nei movimenti tanto che rimane sulla linea di porta sui primi 2 gol del Liverpool. Mezzo voto in più per i due ottimi interventi su Salah e Gapko nella prima frazione. Costretto ad alzare bandiera bianca per un colpo subito, esce dal campo disperato (dal 6’ st Torriani);



Calabria 4,5: provoca il calcio di punizione che porta al pareggio del Liverpool, errore da matita rossa. In totale affanno sulle offensive di Gapko e Tsimikas. (dal 25’ st Emerson Royal 5,5: si vede poco).

non dà mai la sensazione di poter dare certezze al reparto difensivo. (Dal 37’ stGrinta e determinazione sono due strumenti che porta sempre con sé. Ma in partite come questa serve tanto altro: in primis una migliore conduzione del primo possesso palla. Deve lavorare tanto per migliorare dal punto di vista tecnico.ci prova con grande personalità e costanza soprattutto nella seconda frazione di gioco. Almeno lui non ha molto da rimproverarsi.male, molto, sia in fase di costruzione che in quella difensiva. Yossouf non è brillante dopo un’estate particolare dove si è allenato a parte per diverse settimane.

chi l’ha visto? Ruben é rimasto a Milan-Psg della scorsa stagione. La fotografia del momento è tutta nella mancata marcatura su Van Dijk in occasione del secondo gol. (dal 25’ stentra in campo con lo spirito giusto ma è troppo tardi perché il resto della squadra aveva già mollato)l’unico che si danna l’anima per cambiare il verso di una stagione nata malissimo. Segna il gol dell’illusione rossonera al 3’.l’olandese non incide mai.qualche spunto interessante, nel finale è sfortunato in occasione del palo. Potrebbe fare di più.

inizia la gara con le marce alte, servendo un assist perfetto per Pulisic, ma finisce presto la benzina. ( dal 37’ stdifendere a zona con il Liverpool non è stata sicuramente un’idea tattica brillante. La sensazione è che fatichi a trovare una soluzione ai problemi.



LIVERPOOL



Alisson 6: trascorre una serata tutto sommato tranquilla.



Alexander-Arnold 6,5: disegna l’assist per il gol di Konatè. (dal 33’ Gomez s.v)



Konaté 7: giganteggia in marcatura su Morata e segna un gol che pesa tantissimo.

Van Dijk 7: perfetto sia nella propria area di rigore che in quella avversaria. La vittoria dei Reds porta la sua firma con il gol e tanto altro.



Tsimikas 7: si fa trovare pronto. Piede educato e tanta corsa: il greco è tra i migliori e mette a referto anche un assist perfetto.



Gravenberch 6,5: lavora tanto come schermo difensivo. In grande crescita.



Mac Allister 7: un professore in regia. Illumina con il suo calcio sempre in movimento e in verticale. (dal 45’ st Endo s.v)



Salah 6,5: partita stregata per Momo che centra due volte la traversa nel primo tempo. (dal 47’ st Chiesa),

Szoboszlai 7: si muove divinamente sulla trequarti e trova il gol che chiude la partita. Cosa chiedere di più?



Gakpo 6,5: mette sempre in difficoltà Calabria. (dal 23’ st Luis Díaz 6,5: qualità e quantità nel finale di gara)



Diogo Jota 5,5: unica nota negativa della serata. Egoista e inconcludente. (dal 23’ st Nunez 6: aiuta la squadra)



All.Slot 6,5: trova gli argomenti giusti per ridare verve a una squadra che arriva all’appuntamento dopo una brutta sconfitta casalinga in Premier League contro il Nottingham Forrest.