La nuovainizia anche per ilche è subito protagonista a San Siro in uno dei big match di questa stagione. Alle 21 a San Siro arriva infatti ildi Slot in un'atmosfera che sarà incandescente a prescindere dal tutto esaurito che non ci sarà sugli spalti.ha ritrovato entusiasmo dopo il primo successo in stagione (4-0 al Venezia). I Reds guidati da, invece, arrivano dalla prima sconfitta stagionale e della nuova gestione subita ad Anfield contro il Nottingham Forest. Va ricordato che la nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All.: Fonseca.Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. All.: Slot