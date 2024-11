Getty Images

Milan, l'urlo di Thiaw: "Al Bernabeu per vincere"

27 minuti fa

2

Malick Thiaw, difensore del Milan, parla ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria di sabato sera contro il Monza: "Oggi era troppo importante per noi. Abbiamo fatto qualcosa bene, ma possiamo ancora migliorare qualcosa. Prendiamo questa fiducia per martedì. Guarderemo domani cosa possiamo fare meglio e cosa invece abbiamo fatto bene".



Martedì alle 21 il Milan sarà impegnato al Bernabeu contro il Real Madrid nella quarta giornata di Champions League: "Sono contento per martedì, anche gli altri. Vogliamo andare là per vincere. Vogliamo giocare bene e senza paura. Sappiamo che hanno una grande squadra, con giocatori individualmente incredibili, ma anche noi siamo forti".