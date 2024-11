Redazione Calciomercato

Milanmania: Morata, il sacrificio non basta, i gol mancano terribilmente

Andrea Longoni

13 minuti fa

2

La vittoria contro il Monza è importantissima: senza quei 3 punti la squadra sarebbe lontana dalla zona Champions e nei guai. Però è un successo che non trasmette nulla di positivo, almeno al sottoscritto. Il primo tempo è stato pessimo, con pure l'episodio arbitrale in cui, diciamocelo, ci è andata bene. In generale è una squadra che dopo 2 mesi e mezzo di stagione e 3 mesi e mezzo di lavoro di Fonseca, non è ancora squadra. Sono d'accordo con Fofana, per cui il Milan non ha giocato bene, a differenza di quanto sostenuto dal tecnico. E' una squadra che si difende sempre male: ieri un super Maignan ha evitato l'ennesima rete subita. E' una squadra che poi costruisce e attacca non così tanto bene: reparti slegati e assenza di una chiara identità di gioco. Mi chiedo dopo qualche mese quali siano stati i benefici di Fonseca.





Anche nella gestione: la cura, se di cura si può parlare, su Leao non ha funzionato e deve cessare immediatamente. Abbiamo capito che Rafa quel lavoro di sacrificio non ce l'ha e non ce l'avrà mai. Tanto vale tenerselo per quello che è, che poi non è così malaccio. Nell'anno dello scudetto non corre, non rincorre gli avversari e non aiuta la squadra senza palla: eppure nessuno dice beh. Perchè dalla metà campo in su fa il fenomeno: ecco, la mission di Fonseca dovrebbe essere recuperare quel tipo di Leao e non chiedergli cose che non sono e non saranno mai nelle sue corde.



Dunque, anche nella gestione dello spogliatoio, non vedo benefici portati dall'allenatore. Infine, torna il problema del numero 9: Abraham e Morata erano partiti bene e ci avevano illusi. Mancano i gol, in particolare dello spagnolo che sta giocando sempre. Bene il sacrificio, ma poi la contabilità dice appena 2 gol fatti, guardando i numeri una rete ogni 4 gare. Non va bene. Fonseca forse deve paradossalmente chiedergli meno sacrificio e spingerlo di più in area. Lui stesso deve essere più cattivo sottoporta, anche perchè ieri le occasioni le ha avute. Un attaccante deve fare gol e in questo Morata sta terribilmente mancando.