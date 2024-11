Milan, Maignan vicino al rinnovo: spunta un dettaglio a sorpresa

Redazione Calciomercato

Il migliore di tutti nella notte di gala delal Bernabeu.sì è inventato un intervento straordinario sunel finale che poteva cambiare l’inerzia della gara per ilLa più grande forza del portiere francese è quella di rispondere subito a un errore con un qualcosa di speciale, non a caso èE in quanto tale verrà premiato anche dal Milan.Il mercato dei portieri è da sempre molto particolare, una sorta di partita a scacchi. Ilragiona sul post, ilè alle prese con i dubbi di. Entrambe le società hanno sondato Maignan nei mesi scorsi senza però approfondire i discorsi. Mike non si è fatto tentare, non ha chiesto ai suoi agenti di andare al punto.

La trattativa per il rinnovo di Maignan è moltoL’accordo dovrebbe essere disi ragiona sulla possibilità di inserireOra le parti stanno limando gli ultimi dettagli sulla cifra con l’accordo che sarà trovato a