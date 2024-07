Chi è il sostituto di Colpani nel Monza

Redazione Calciomercato

, che con Andrea aveva lavorato a Monza trovandogli la collocazione giusta in campo e facendolo definitivamente esplodere. Il classe '99 è stato uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione di Serie A diventando uno dei protagonisti sul mercato. Il Monza aveva già messo in conto una sua cessione, era solo questione di tempo: a gennaio c'erano stato i primi interessamenti e ora il club che ha affondato il colpo è stata la Fiorentina, da sempre in vantaggio sulla Lazio.

- Galliani quindi aveva preventivato l'addio di Colpani, e nella sua testa aveva già trovato il sostituto:, dopo i sei mesi a Empoli durante i quali ha trovato poco spazio. Il tutto con la regia del Milan proprietario del cartellino del classe 2001, col quale ha un accordo fino al 2025. Il Monza però sta intensificando i contatti con i rossoneri per prenderlo a titolo definitivo: l'idea è quella di pagare un indennizzo basso e far mantenere al Milan un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

- Con Maldini è stato raggiunto un accordo verbale per un contratto di quattro anni fino a giugno 2028, anche l'ultimo contatto con l'agente di Daniel è stato positivo e: il Monza sta lavorando a un doppio ritorno tra Maldini e Sensi (anche lui ha già fatto un prestito in biancorosso, ora arriverebbe da svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter), con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo di Nesta e sostituire Colpani diretto alla Fiorentina.