Milanmania: incubo senza fine. Prima Pioli, poi Fonseca, ora la colpa è di una squadra appiattita e senza voglia

Redazione Calciomercato

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Il calcio è bello anche perchè la squadra più debole può vincere contro quella più forte, ma quella più forte non può perdere con quella più debole con quell'atteggiamento. La colpa è di tutti, ma vorrei partire sottolineando le enormi responsabilità della squadra, che poi è quella che scende in campo.: non può scendere in campo con quello spirito, con l'encefalogramma piatto, con pochissima voglia quando ti stai giocando di fatto una finale.. Trovarsi nelle prime 8 e uscirci per mano della Dinamo è qualcosa di osceno. La squadra ha colpe enormi.Dopo un mese dal suo arrivo non si potevano pretendere miglioramenti sensibili a livello di gioco. Ma nemmeno dei peggioramenti. Mai avrei pensato di dirlo, ma. E dal punto di vista caratteriale temo abbia lavorato male. Ieri abbiamo visto una squadra con una carica nervosa sbagliata, anomala e eccessiva. Penso al giallo a Pulisic per proteste, al caso incredibile di Musah, giallo stupido il primo e sciocchezza con isteria nel secondo. Lo stesso Maignan ammonito per proteste.: ma se non arriva, sarà la ciliegina di una stagione già da dimenticare, nonostante la Supercoppa che, appunto, ci siamo già dimenticati.