Redazione Calciomercato

Milanmania: esterno d'attacco? Il club sta sbagliando priorità sul mercato

Andrea Longoni

29 minuti fa

1

Diciamocelo, ieri col Como per buona parte della gara sembrava il Milan di Fonseca. Con tanti problemi dietro, in mezzo e anche davanti. Poi però hai portato a casa 3 punti sporchi, brutti, cattivi e pesantissimi: che poi è quello che conta. Quando hai un allenatore che è appena arrivato, non puoi chiedere miracoli: non può farli Conceicao. In questo momento non bisogna essere troppo schizzinosi. Bisogna guardare la classifica, che ieri fortunatamente è migliorata. Per il gioco, ripassare. Il mister non ha colpe in questo senso: è l'ultimo ad avere responsabilità. Ha ereditato una squadra a suo modo di vedere allenata male, che oggi ha i suoi uomini chiave cotti, e che è stata pure costruita male ad agosto. Conceicao dev'essere aiutato.



Da chi? Dalla squadra e dalla dirigenza in chiave mercato. Il Milan ha lacune evidenti che sono rimaste, mentre la Juventus ad esempio ha già preso Kolo Muani. A centrocampo è doveroso ricordare che Fofana e Reijnders giocano sempre e non riposano mai. E' ovvio che così le prestazioni calino di livello: sono stanchi ormai da diverse settimane. Senza un supporto a Conceicao, così si fa fatica. Nel reparto le alternative mancano: Musah è, a mio avviso, ancora un personaggio in cerca d'autore, Bennacer 'non sta in piedi', chissà quando ritroverà una condizione decente, e Loftus oltre a giocare male è spesso fermo ai box. Il Milan si è impuntato sull'esterno d'attacco, c'è stato pure il pasticcio Okafor, ma credo che la priorità doveva e dev'essere essere un centrocampista che alzi il livello.



Solo aiutando Conceicao sarà lecito aspettarsi una proposta migliore. Dopodiché, i punti sono fondamentali per andare in Champions: lo spirito, la voglia di attaccare fino all'ultimo e anche un pizzico di fortuna sono qualità che ha portato il nuovo allenatore. La parabola della palla sul gol di Theo Hernandez, in questo senso, è un elemento anche di buona sorte: ben venga.