Milanmania: Fonseca non cerchi scandali o scuse, il Milan non è settimo per colpa dell'arbitro

Andrea Longoni

47 minuti fa

7

Siamo a inizio dicembre e il Milan ha già perso 6 partite: con questa proiezione a fine stagione rischi di arrivare a 15 ko. Inaccettabile. Contro l'Atalanta la squadra non ha fatto nulla per provare a vincerla. A un certo punto ha smesso di giocare e ha provato ad accontentarsi del pari. Il tutto per volontà di chi stava in panchina e cioè Fonseca. Per la prestazione si merita un 5: la differenza l'hanno fatta gli allenatori, Gasperini in positivo, che ha dato gioco e anima alla sua squadra, a differenza del portoghese.



Voto 4 post partita a Fonseca: certe frasi non si possono accettare. Il Milan non ha perso per colpa dell'arbitro. Il Milan non è settimo in classifica per colpa dell'arbitro. Il disegno del complotto che ha tracciato in conferenza è irricevibile anche dalla stragrande maggioranza del popolo rossonero. Alcune uscite sono di una bassezza incredibile: "Non ho dormito la notte prima" perché sapevo che c'era La Penna, che non aveva dato dal Var un rigore all'Udinese contro l'Atalanta. Come dire che l'arbitro è atalantino e ha penalizzato di proposito il Milan. Cose che non si sentono neanche dal più becero dei tifosi...







La Società dovrebbe intervenire: per esonerarlo (ma ormai ho perso le speranze), o quanto meno far capire che certe cose al Milan sono fuori luogo.



Fonseca dovrebbe spiegare perché martedì col Sassuolo ha utilizzato Reijnders per 65 minuti: ieri l'olandese era cotto.

Dovrebbe spiegare perché in Coppa Italia sul 4-0 fa fare 45 minuti a Pulisic: ieri si è fatto male nel primo tempo.

Dovrebbe spiegare perché dal minuto 22 la sua squadra non fa più un tiro in porta e ha fatto fatica a superare la metà campo.

Dovrebbe spiegare perché il Milan ha chiuso la gara con 0 calci d'angolo.

Dovrebbe spiegare perché ha fatto il primo cambio non obbligato al minuto 77: evidentemente fino a quel momento gli è andata bene una squadra che non superava più la metà campo.

Dovrebbe spiegare che fine ha fatto anche nei sogni il suo calcio dominante: il Milan ha giocato da provinciale che prova a chiudersi.



Cose queste che purtroppo non ci spiegherà mai perché oggi è concentrato a gridare allo scandalo contro gli arbitri: non c'è nessuno scandalo. Così come non esistono scuse.