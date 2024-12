Milanmania: Fonseca e squadra, il rapporto è finito. Società al bivio: esonerarlo o dargli pieni poteri?

Getty e Calciomercato.com

Fonseca è un uomo solo. La dirigenza non ha ancora capito cosa sta succedendo. Ieri i dirigenti lasciano S. Siro senza capire che il loro allenatore avrebbe fatto scoppiare il caso.Raramente abbiamo assistito a uno sfogo del genere, così diretto e duro, senza la minima sfumatura di diplomazia.alla maggioranza della squadra, non a qualche singolo. Il tutto tra l'altro è arrivato dopo una vittoria: la misura dunque era proprio colma.. Si dice stanco, arrivato appunto a un punto di non ritorno.

La Società deve intervenire immediatamente.La situazione è delicata e trovare una soluzione è complicatissimo.Ma così facendo rischi di perdere altri punti, cosa che il Milan, vista la classifica, non si può permettere.

In estate tanti tifosi rossoneri chiedevanoi, come appunto quello di Milanello oggi. Fonseca nel suo storico non si è mai distinto per grande capacità gestionale di gruppi e questo il Club non doveva ignorarlo.Una cosa è certa: non si può più andare avanti così. E' difficile pensare che allenatore e gruppo squadra, dopo ieri, possano ancora coesistere.