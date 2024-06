Milan, Moncada e D’Ottavio al lavoro con il Real Madrid per Jimenez: la situazione

Getty Images

Sulle orme di Theo Hernandez, dal Real Madrid al Milan per prendere il volo.era arrivato in rossonero nell’estate nel 2003 proprio dai Blancos per rinforzare la formazione Primavera. Sin dai suoi primi giorni a Milanello ha dimostrato di avere la stoffa per diventare un giocatore importante.Terzino destro, ma adattabile anche sulla fascia opposta,. È proprio in questi giorni: diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto a una cifra superiore ma mai confermata. La volontà del Diavolo è quella di acquistare il classe 2005 a una cifra inferiore provando a eliminare il controriscatto a favore del Real Madrid: c’è ancora tempo per trattare.

Dopo aver ben impressionato con la Primavera nella prima parte, Jimenez ha vissuto la sua migliore parte di stagioneIl finale però non è stato all’altezza (influenzato in parte anche da un problema muscolare) con qualche eccesso in campo che non era piaciuto alla società.Il Milan crede nel suo potenziale e sta provando ad acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid.