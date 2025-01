Milan, Moncada e Furlani lavorano sulle uscite: Stoccarda su Pavlovic, la situazione su Okafor e Chukwueze

Il Milan sarà il grande protagonista sul mercato in queste ultime due settimane. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic devono piazzare diversi giocatori in uscita e non sarà facile considerando sia il peso a bilancio che gli ingaggi importanti per le pretendenti.



AGENTI DI PAVLOVIC A MILANO - che si è "consolato" con l'arrivo di Milan Skriniar. Gli agenti del difensore serbo, protagonista di una buona prestazione in Champions League contro il Girona, sono a Milano per fare il punto della situazione sia con il Milan che con il ragazzo stesso. La nuova soluzione è lo Stoccarda, che insiste per ottenere il sì del giocatore per poi andare dal Milan con una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto.

JOVIC SPINOSO - Luka Jovic ha una proposta concreta del Monza ma più passano le ore e più si va nella direzione del "no, grazie". Per il club rossonero quello dell'attaccante serbo è un caso spinoso: non rientra nei programmi e ha un ingaggio pesante. SuSu Chukwueze occhio all'Arabia Saudita: diversi club sono interessati e potrebbero provare il colpo dal Milan nei prossimi giorni.



