Repubblica - Milan, Ibrahimovic ha convinto Pavlovic a dire no al Fenerbahce: la situazione sul mercato

, centrale serbo classe 2001 del Milan arrivato in estate per 18 milioni di euro (più 2 di bonus) dal Salisburgo. Nel corso della sfida di ieri sera, valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League, vinta 1-0 dai rossoneri contro il Girona, il roccioso difensore ha dato prova di poter essere ancora un elemento fondamentale nelle rotazioni del pacchetto difensivo di Sergio Conceicao.e di giocarsi l’opportunità di centrare la Top 8 nella massima competizione continentale e di qualificarsi agli ottavi di finale.

In questo contesto, bisogna contestualizzare la situazione del classe ‘01 in chiave mercato. Negli ultimi giorni,. La trattativa era ben impostata, con. La dirigenza rossonera era arrivata a un buon punto nella trattativa, prima di incassare il rifiuto da parte del centrale serbo, desideroso di continuare la sua esperienza in quel di Milano e di giocarsi le sua carte sulla sponda rossonera del Naviglio. Una scelta chiara e precisa, confermata anche dalla sua ultima buona prestazione in campo. Ma sul rifiuto dell’ex Salisburgo, c’è un retroscena interessante, svelato da Repubblica: secondo quanto riferito, infatti,

. Una protezione per un investimento estivo importante che ha un contratto sino al 30 giugno 2028 (con un ingaggio da 1,7 milioni di euro netti annui).. Sfumata la trattativa con il Fenerbahce,(insieme ad altre possibili cessioni, come Okafor, Jovic e Chukwueze)che continua a essere il profilo preferito dal gruppo di lavoro meneghino. Qualche interesse in giro per l’Europa per Pavlovic è ancora presente, conche, come riporta La Gazzetta dello Sport. Una situazione in divenire e da tenere sotto controllo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui