Okafor: "Sono tornato e sono pronto". E il Milan provoca sui social il Lipsia: "Infortunato? Decisamente NOah"

Archiviata la grottesca situazione del suo mancato trasferimento al, che al momento dello svolgimento delle visite mediche di rito ha riscontrato alcune problematiche, l'attaccante svizzero è tornato in maniera definitiva a disposizione di Sergio Conceiçao.della formazione rossonera, con cui era sceso in campo per l'ultima volta lo scorso 15 dicembre contro il Genoa, e. Un ritorno alla “normalità” sancito da un post sul suo profilo X, con tanto di video che lo immortala in occasione dell'ultima seduta di allenamento svolta a Milanello.(tornato e pronto, la traduzione letterale):che, salvo colpi di scena comunque da non escludere da qui al 3 febbraio – ultimo giorno di questa finestra di mercato – torna ad essere una risorsa per il reparto offensivo del Milan. Da inizio stagioneL'attaccante ha ricevuto qualche sondaggio pure dal Monza, ma ha preferito declinare la manifestazione di interesse di Adriano Galliani, e mantiene qualche estimatore in Bundesliga e Premier League.In risposta al suo messaggio social,, come a sottolineare che il giocatore sia in buone condizioni fisiche e che le motivazioni addotte dal Lipsia – che aveva pattuito col club rossonero un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro – non abbiano convinto. “”, giocando con le parole sul nome di battesimo di Okafor. “”, ha risposto il Milan alle speculazioni dei giorni scorsi.