Milan, Moncada e il mercato "Moneyball": "Billy Beanie ci aiuta a trovare i giocatori con i dati di Zelus, ma..."

Il Milan è stato oggetto di un caso di studio internazionale della prestigiosa Harvard Business School e nel documento di 24 pagine in cui viene analizzata la gestione del club rossonero sono presenti diverse dichiarazioni e interviste agli attori protagonisti, soprattutto in dirigenza, della realtà rossonera.Fra questi c'è anche il direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada, l'uomo arrivato a Milano dal Monaco come un talent scout di primissimo livello, e che pian piano è diventato l'uomo mercato più importante della società. Da tempo si parla di una forte integrazione del business sportivo del club rossonero con il modello mercato del "moneyball" o più semplicisticamente con l'utilizzo dell'algoritmo per scovare i talenti migliori, e Moncada non ha smentito questa stratta interazione.

Moncada ha infatti confermato il rapporto fitto e diretto con Billy Beanie, ex giocatore di baseball Usa e protagonista del libro Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game scritto da Mihcael Lewis nel 2003 e in cui si parla proprio di questo modello imprenditoriale: "Le chiamate con Billy Beanie ogni lunedì? Ci fa domande, ci dà idee e ci aiuta a trovare buoni giocatori con i dati di Zelus (compagnia di analisi dati dei giocatori, ndr) ma la decisione finale su un giocatore non si basa mai solo sui numeri”.