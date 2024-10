Milan, Morata: "Ci sono cose che non girano. Possiamo solo lavorare di più"

Getty Images

Ilcade in casa contro il Napoli, che si impone per 2-0 nella decima giornata di Serie A. Al termine della gara, l'attaccante spagnolo Alvaroè intervenuto a Milan Tv: "Abbiamo fatto buoni minuti, loro sono stati più cinici e hanno gestito bene la partita quando stavano vincendo. Ci abbiamo provato con la voglia, purtroppo non è bastato. Dobbiamo tenere duro, lavorare duro e pensare alla prossima partita.- "Vogliamo vincere sempre, dobbiamo dare tutto in campo. L'unica cosa che possiamo fare è lavorare ancora di più: è l'unica cosa che dobbiamo fare".

Morata è poi intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

- "Il calcio è così, dobbiamo essere positivi. Abbiamo avuto buoni momenti contro la prima in classifica, dobbiamo prendere le cose positive: abbiamo fatto una grande prestazione in termini di intensità e di forza. Loro sono abituati ad avere più occasioni, invece oggi hanno fatto due tiri e due gol. Dobbiamo ritrovarci e lavorare per vincere".- "No, mi preoccuperebbe se mancassero tre giornate. Ci sono cose che non girano... Non è solo sfortuna, ma bisogna che ci rimettiamo a lavorare, guardando cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Il calcio è così".

- "Sono molto orgoglioso della prestazione di tutti, abbiamo messo intensità e voglia di vincere. Abbiamo preso due gol su due dettagli, bisogna essere pronti. Sono molto orgoglioso, non felice, ma abbiamo dato tutto. Bisogna guardare le cose positive. Capiamo meglio le partite e le nostre possibilità".