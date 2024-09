Milan, Morata è il leader di cui hai bisogno: ecco perché può fare la differenza con il Liverpool

La ‘musichetta’ dellatornerà a suonare domani sera a San Siro quando ilaffronterà il. I ricordi delle finali giocate a Istanbul e Atene sono così lontani ma una sfida tra il Diavolo e i Reds è sempre un qualcosa di speciale anche se il contesto è decisamente diverso., protagonista alla vigilia di una conferenza che è sembrata una lectio magistralis su come deve essere l’atteggiamento di una squadra che non vuole e non deve porsi dei limiti.

- Zirkzee ha rappresentato per settimane l’espressione di un progetto futuribile a tinte rossonere. Intrigante senza ombra di dubbio., la carriera passata e recente dello spagnolo parla chiaro: stiamo parlando del capitano della Spagna campione d’Europa. In poche settimane e partite giocate il mondo Milan sta conoscendo una versione ancora più evoluta di Alvaro fatta di leadership, esempi, parole perfette dette nel momento perfetto.in una squadra ricca di talento ma orfana di due giocatori dal carisma e dall’esperienza di Giroud e Kjaer.

. Al centro dell’attacco ci sarà sicuramente Morata perché certe notti sono perfette per le sue caratteristiche. Notti dove il sacrificio, la rincorsa in più sull’avversario, l’esperienza sono strumenti necessari per non far pesare la qualità tecnica dell’avversario. Alvaro muore dalla voglia di gonfiare la rete portando una vittoria ai tifosi rossoneri. Glielo si legge negli occhi e si ha la conferma ascoltandolo. "Uno gioca alla domenica in base a come vive qui a Milanello, a come si allena. Noi siamo qui per vincere, il Milan deve vincere. Nelle ultime settimane c'è stato un cambiamento, vogliamo vincere sempre. Dobbiamo essere consapevoli di essere qui per vincere e non per passare il tempo", ha detto in conferenza stampa alla vigilia. Ora, però, la parola passa al campo.