Perché Rabiot non è andato al Milan

AFP via Getty Images

Dopo un'estate nella lista gratuita per essersi svincolato dalla Juventus a fine contratto,: il centrocampista francese è stato convinto dal progetto presentato da Benatia e dall'allenatore italiano, ha trovato l'accordo per i prossimi due anni stipulando un contratto con scadenza fissata per giugno 2026. Finisce quindi la telenovela legata all'ex bianconero, che riparte dalla "sua" Francia e si mette a disposizione di De Zerbi.- Tra le squadre che si erano interessate a Rabiot c'è stato anche il Milan, che aveva pensato al centrocampista francese in due occasioni: prima negli ultimi giorni di mercato in caso di cessione di Bennacer - tra le piste c'era proprio il Marsiglia, l'altra era l'Atletico Madrid - poi dopo il brutto infortunio dell'algerino.considerata troppo alta dai rossoneri, che hanno valutato eccessive anche le commissioni chieste dalla mamma Veronique.

- La Juventus aveva già messo in conto l'addio di Rabiot, dopo l'impossibilità di trovare un accordo per il rinnovo del contratto:, in più non c'era l'accordo sulle commissioni e così le parti hanno deciso di separarsi. I bianconeri lì in mezzo hanno fatto una mezza rivoluzione con gli arrivi di Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners.