Morata campione sotto gli occhi di Ibra e Moncada, ora la scelta: il Milan aspetta, martedì può fare le visite

Ilha aspettato, ha studiato il mercato, ha scelto una strada (quella di Zrikzee) salvo poi abbandonarla, e ora, dopo aver rispolverato il grande classico del "mister X" con il senior advisor di RedBird Zlatanla scelta finale per il nuovo 9 è ricaduta suAnche per la punta spagnola dell'Atletico Madrid l'attesa è stata lunga, macon latocca alla punta classe 1992 comunicare ufficalmente la sua decisione agli uomini mercato rossoneri.e ha chiuso i suoi Europei con un gol segnato nella partita inaugurale contro la Croazia e tante polemiche in patria per la sua titolarità al centro dell'attacco che, tra l'altro, hanno riportato a galla le stesse problematiche che sta vivendo da tempoe che lo hanno portato a riflettere così seriamente sul suo futuro.

. Quello che resta da ottenere per Zlatan Ibrahimovic è il “sì” definitivo di Morata che deve far seguito alle trattative portate avanti finora da intermediari e agenti. In quel momento il Milan confermerà all’Atletico MadridMorata è pronto a dire sì, ma la certezza la si avrà soltanto quando si esporrà pubblicamente soprattutto con l'Atletico. La presenza a Berlino per assistere alla finale di Ibrahimovic, Kirovski (ds di Milan Futuro) e Moncada testimonia però come l'ottimismo sia alto da parte dei rossoneri.

Se tutto andrà come il Milan si aspetta, Morata risponderà alle proposte entro la giornata di domani, poi farà ritorno in Spagna per celebrare i successo della Roja e lì svolgerà le visite mediche, verosimilmente martedì, per poi partire per le proprie vacanze. Solo al suo rientro si aggregherà a Paulo Fonseca e diventerà a tutti gli effetti il nuovo 9 rossonero.