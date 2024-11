Milan, Morata: "Leão è più forte di tutti noi, può fare la storia del calcio"

Getty Images

dopo la grande vittoria del Milan al Bernabeu contro i campioni d'Europa del Real Madrid,"Noi non abbiamo mai avuto dubbi su Leão.e siamo felici per Rafa" ha detto il nuovo centravanti del Milan, che ha segnato la rete del momentaneo 2-1, sul numero 10 dei rossoneri.

Il capitano della Nazionale spagnola ha poi proseguito: "Cosa ho detto alla squadra? Che era una partita importante soprattutto per noi, per i tifosi e la società.. Abbiamo avuto momenti di lucidità e di sofferenza. Rimaniamo sulla stessa linea, non bisogna sparare i fuochi d'artificio.".