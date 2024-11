Real Madrid-Milan, le pagelle di CM: Maignan super eroe, Leao é una delizia. Fonseca da 8

AFP via Getty Images

Real Madrid-Milan 1-3



MILAN

Maignan 8: disinnesca Mbappè nel primo tempo, veste il mantello da super eroe e vola su ogni pallone con coraggio e personalità. Mostruosa la parata su Díaz al 90’.



Emerson Royal 6,5: ingenuo sul fallo da rigore su Vinicius. Il brasiliano non perde la bussola e inizia ad attaccare con grande intensità. Disegna un cross perfetto per Leão nel secondo tempo. Probabilmente la sua miglior prestazione in rossonero. (Dal 47’ st Calabria s.v)



Thiaw 7,5: non poteva scegliere stadio migliore per realizzare il suo primo gol con la maglia del Milan alla presenza numero 60. Difensivamente è semplicemente perfetto.

non capita tutti i giorni di annullare un attacco composto da Mbappe e Vinicius. Meritava una notte così.motivazioni extra davanti il suo ex pubblico. Parte subito forte con un paio di sgasate delle sue, mezzo voto in meno per l’errore in uscita che porta al fallo da rigore di Emerson.sembra di vedere 11 Youssouf in campo. È praticamente ovunque, recupera e gioca sempre con qualità e intelligenza. Acquisto a cinque stelle.questa è la partita della sua consacrazione. Disegna calcio, segna un gol storico e non perde mai un pallone. Top player

: la mossa a sorpresa di Fonseca. Yunus si rende protagonista di una prestazione favolosa nelle due fasi confermando il grande stato di forma.: disegna un arcobaleno che Thiaw trasforma nel gol del vantaggio. Sempre dentro la partita con intensità e qualità. Quando parte palla al piede per il Real Madrid sono dolori. (dal 25’ st. Loftus-Cheek 5,5: ha sui piedi la palla dell’1-4 ma centra Lunin)finalmente il vero Leao. Tiene in scacco la linea difensiva del Real Madrid, applicato anche in fase di non possesso. Un assist delizioso per Reijnders, il 50% de gol di Morata é merito suo. Grande risposta. (dal 32’ st Okafor s.v)

: realizza il suo primo gol in Champions League con la maglia del Milan confermando di avere il killer instinct del vero attaccante. Prova totale del campione d’Europa in carica. (dal 25’ st Abraham 5,5: entra male in partita perdendo tanti palloni): la Gioconda di Paulo. Partita preparata in maniera eccellente, azzecca la mossa Musah.



REAL MADRID



Lunin 6,5: il migliore dei suoi, salva due gol già fatti su Leão e Loftus-Cheek.



Lucas Vazquez 5: non riesce ad arginare lo strapotere fisico e tecnico di Leão. Serata molto difficile.

Rudiger 4,5: il più combattivo della difesa ma non basta. Completamente fuori posizione sul gol di Reijnders.Militao 4,5: lascia Thiaw indisturbato in occasione del primo gol. Disastroso.Mendy 5: difende male e attacca ancora peggio. (Dal 29’ st Garcia s.v)Valverde 5: soffre, tremendamente, contro Reijnders e Fofana sul piano del ritmo. (Dal 46’ st Díaz 6: qualche spunto interessante, almeno ci prova.Modric 6: l’unico ad avere qualche idea. Fino a quando il fisico regge rimane l’unica fonte di gioco del Real Madrid. (Dal 18’ st Ceballos 4,5: un brutto fallo su Morata e poco altro)

Tchouaméni 4: prestazione sconcertante de centrocampista francese che ha sulla coscienza sia il primo che il secondo gol rossonero. (Dal 46’ st Camavinga 6: decisamente meglio rispetto al compagno, recupera qualche pallone interessante)Bellingham 5,5: gioca più da mediano che da trequartista. Si sacrifica tanto ma manca completamente in fase offensiva. (Dal 29’ Rodrygo s.v)Mbappé 4,5: dov’è finito il giocatore che incantava il mondo con i suoi gol nelle partite importanti? Abulico sotto porta.Vinicius 5: di positivo nella sua partita c’è solo il rigore realizzato. Protesta continuamente e pensa poco a giocare. Nervoso.

All.Ancelotti 5: perde nettamente la partita tattica contro Fonseca. Il suo Real incassa una seconda sconfitta pesante al Bernabeu dopo lo 0-4 subito ad opera del Barcellona.