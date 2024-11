in scena al Santiago Bernabeu a partire dalle ore 21 è il big match del martedì della 4a giornata della super Champions League. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:Arbitro: Vincic - SVNAssistenti: Klancnik e Kovacic SVNIV Ufficiale: Jug SVNVAR: Van Boekel NEDAVAR: Tiago Martins POREmerson entra in scivolata disperata su Vinicius in area di rigore, ma l'attaccante brasiliano lo salta e si lascia colpire. Il contatto è leggero ma c'è e il var conferma.

Tutto regolare in occasione del gol di Thiaw che anticipa tutti di testa e insacca su un corner guadagnato senza dubbi da Leao.Morata e Tchouameni entrano a contrasto con il centrocampista francese che a gamba alta anticipa lo spagnolo, ma poi lo colpisce con i tacchetti all'altezza del polpaccio. Qui protestano i rossoneri che volevano il giallo, ma l'intervento è fortuito.Tomori entra in ritardo su Mbappé al limite. Vincic fischia fallo, le Merengues chiedevano un giallo che non c'è