Milan, Morata risponderà alla chiamata della Spagna: sarà valutato dallo staff medico in ritiro

, dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Legnano, dove era stato ricoverato in seguito a un forte trauma cranico dovuto a un violento – quanto fortuito – scontro di gioco (durante una sessione di allenamento) con il compagno Strahinja Pavlovic. Nel corso del suo ricovero ospedaliero, sul calciatore spagnolo è stata eseguita una Tac che, fortunatamente, aveva dato esito negativo. A seguito delle 24 ore di prassi di osservazione all’interno dell’impianto ospedaliero lombardo, Morata è stato dimesso dalla struttura. Dopo qualche giorno di riposo,

(dove, al suo posto, sarà titolare il giovane classe 2008 Francesco Camarda, gioiello del Milan Futuro),. Il commissario tecnico spagnolo De la Fuente, infatti, l'ha inserito nella lista dei convocati, dichiarando: "Ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C'è un protocollo in questi casi e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda".

Secondo quanto viene riferito da Relevo,, come richiestogli dallo stesso CT.(dopo il colpo alla testa ricevuto in allenamento nei giorni scorsi), che gli è costato diverse ore di ricovero in quel dell’ospedale di Legnano. Una scelta che Paulo Fonseca aveva già commentato, in conferenza stampa ieri, così: "Il ct della Spagna ha detto che Morata giocherà sicuramente la prima o la seconda partita con la Nazionale? Non so come abbia potuto dire queste cose. C'è un protocollo. Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Ho l'indicazione medica che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come possa dire queste cose. Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come possa dire questo".

