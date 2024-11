Milan, forte trauma cranico per Morata: non partirà per Cagliari

Dopo la grande vittoria in Champions League in casa del Real Madrid, il Milan sarà impegnato nella trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari, nell'ultima giornata di Serie A prima della pausa delle nazionali.sperava di poter schierare lo stesso undici che ha espugnato il Bernabeu, maCome riscontrato da Calciomercato.com,. Il giocatore verrà monitorato in queste ore.

, reduce dall'infortunio alla spalla e che non gioca titolare in campionato dal 6 ottobre scorso, nella sconfitta al Franchi contro la Fiorentina. L'inglese è in ballottaggio con Luka Jovic, ma con ogni probabilità dovrebbe essere l'ex giocatore del Chelsea - tra le altre - a iniziare la gara.