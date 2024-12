Getty Images

Alvaro, centravanti del Milan, ha segnato in casa dell'Atalanta ma il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta: ecco le sue parole a Sky dopo il fischio finale."L'Atalanta è una grande squadra, penso che abbiamo tenuto bene prendendo gol solo su calcio piazzato, che normalmente non è un nostro punto debole. L'unica cosa che possiamo fare è correggere gli errori, tra poco giochiamo in coppa e si avvicina la Supercoppa per la quale possiamo competere".- "Dobbiamo giocare contro squadre di alto livello, oggi è stato così e quando è così c'è il rischio di perdere. Se non stiamo attenti ai dettagli si fa tutto più complicato, quando stiamo bene in alcune parti del gioco ci puniscono su altre".

"Non è una questione di testa, ci sono tante componenti nel calcio. Noi non ci scomponiamo, andiamo alla ricerca della continuità".