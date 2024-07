Milan-Morata: stipendio e costo, l'impatto a bilancio dell'operazione

AFP via Getty Images

già nella giornata di mercoledì potrebbe diventare il nuovo attaccante, il nuovo centravanti, il nuovo numero 9 del Milan. Lo spagnolo è diventato domenica Campione d'Europa, da capitano, con la sua Spagna battendo in finale agli europei 2024 in Germania l'Inghilterra e, una volta finito il torneo, ha comunicatoe al club rossonero la sua decisione di ritornare in Italia e in Serie A dopo la doppia esperienza passata alla Juventus..- Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri Morata sta per mettere la firma su un contratto della durata quadriennale (con opzione per il quinto) e che porterà il Milan a versare nelle sue casse uno stipendio da circai. Il club rossonero pagherà invece all’Atletico MadridUn colpo voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic che è sceso in campo in prima persona per convincere il campione d’Europa a sposare il progetto tecnico rossonero.

Ma quanto inciderà l'operazione su i conti della società di Via Aldo Rossi? La risposta va come sempre ricercata scorporando i numeri dell'operazione. Come riporta Calcio & Finanza I bonus, innanzitutto, non si calcolano nel costo annuo fino alla maturazione, di conseguenza. A questo, considerando la durata quadriennale del contratto, va aggiunto l'ammortamento su base annua dei 13 milioni di euro di costo cartellino ovvero circa 3,25 milioni di euro. In sostanza, sommando ingaggio lordo e ammortamenti,