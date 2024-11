Milan, Musah: "La mia posizione? Mi vedrete spesso dietro per aiutare Emerson Royal"

Getty Images

Ilriparte dopo la sosta e nella 13esima giornata di Serie A affronta a San Siro la, per i rossoneri di Paulo Fonseca un appuntamento importante per rilanciarsi nella lotta alle posizioni più alte della classifica.Prima del calcio d'inizio, il centrocampista del Diavolo, schierato esterno alto a centrocampo, è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Sì, sono molto carico. E' una partita bellissima da giocare, facile motivarsi per una gara così. Tutti vogliono giocare le grandi partite, sono felice".- "Abbiamo appena giocato insieme e ora dobbiamo lottare: sarà molto bello".

- "Cerco sempre di aiutare in difesa, mi vedrete spesso dietro per aiutare Emerson Royal: se Cambiaso va alto dovrò seguirlo, se rimane dietro posso andare alto anche io".