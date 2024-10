Milan, nessun dirigente a Milanello dopo la sconfitta contro il Napoli. Fonseca recupera un giocatore

, dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli capolista (con gli azzurri vittoriosi per 2-0, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia),– valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A –Una ripresa che ha visto la presenza di un’icona come Frank Rijkaard fare visita a Milanello per risollevare il morale di una squadra reduce da una sconfitta importante per le ambizioni da Scudetto della squadra, della dirigenza e della proprietà rossonera.- composta dal Senior Advisor di RedBird Zlatan, dall'amministratore delegato Giorgioe dal direttore tecnico Geoffrey, nella giornata di oggi,

Intanto, dalla sessione odierna, come testimoniato anche da Sky Sport e confermato da Calciomercato.com,. Lo statunitense si è allenato regolarmente agli ordini del tecnico portoghese e ha smaltito la leggera influenza che non gli ha permesso di essere presente dal 1’ nella sfida al Napoli. Assieme all’americano,. Il laterale francese e il centrocampista olandese hanno scontato i loro turni e saranno disponibili per la trasferta in Brianza.

, a differenza di- che dovrà smaltire il risentimento muscolare al polpaccio - e di, ancora in dubbio per le condizioni della sua spalla., invece, giocherà oggi con Milan Futuro.