Milan, cosa è successo veramente tra Fonseca e Leao e come cambia il futuro

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha lasciato diverse cartoline. La prima è quella di Conte, l’opportunità non sfruttata dal club rossonero, che vince a San Siro. La seconda è quella della classifica che vede il Diavolo a meno undici punti, con una partita da recuperare, dal club azzurro. La terza, non meno importante, èNonostante l’indisponibilità dell’ultima ora di un giocatore determinante per il fabbisogno offensivo della squadra come Christian Pulisic.

Sia nel post partita contro l’Udinese che in quello di ieri sera contro il Napoli Fonseca ha cercato di minimizzare la situazione di Leão parlando di un “non caso”.Della stessa importanza di Okafor e Chukwueze. Un giocatore che può andare in panchina senza fare rumore.Premessa doverosa:. Il dialogo tra i due, in questi mesi, è sempre stato diretto e leale. Diversi, però, sono stati i punti che hanno portato a quella che sembra un qualcosa di molto vicino alla rottura: l’indolenza mostrata nella trasferta di Parma, la panchina con la Lazio con tanto di cooling break non fatto con i compagni.

Gran parte della tifoseria, in queste ore, si chiede da che parte sta la dirigenza in questa situazione complicata.. Perché un Rafa a mezzo servizio non fa bene proprio a nessuno.