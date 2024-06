AFP via Getty Images

Milan, Newcastle su Tomori

36 minuti fa



Fikayo Tomori può lasciare il Milan e fare ritorno in Premier League. Il centrale inglese è finito nel mirino del Newcastle. I Magpies, secondo quanto riportato da Football Insider, vorrebbero l’ex Chelsea per risolvere i problemi difensivi assieme a Lloyd Kelly, già annunciato come nuovo acquisto dal club bianconero.



Il club di Via Aldo Rossi non si priverà di Tomori per meno di 40 milioni di euro, valutazione dettata anche dal contratto (valido sino al 30 giugno 2027) in essere del centrale inglese con i rossoneri. Nei prossimi giorni capiremo, l’asse Milano-Newcastle può tornare a incendiare il mercato internazionale, come successo solo 12 mesi fa con l’approdo di Sandro Tonali nel campionato britannico.