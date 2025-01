Milan, non solo Emerson Royal: quando rientrano gli infortunati

costringe il Milan a rivedere la propria strategia sul mercato e Sergio Conceicao a doversi inventare qualcosa di nuovo per la trasferta di mercoledì prossimo a Zagabria con la Dinamo, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League, considerandoe Alex Jimenez non era stato inserito nella lista Uefa.Zagabria è l'immediato ma il Milan si gioca tanto tra gennaio e febbraio nella corsa al quarto posto in classifica e i quarti di coppa Italia contro la Roma. Il Diavolo non può più perdere tempo e terreno, i punti di ritardo iniziano ad essere tanti. Ecco perché sarà importante recuperare tutti gli effettivi con diversi giocatori importanti che possono fare la differenza, Thiaw su tutti.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio, caso per caso, la situazione dall'infermeria bianconera.