Perché il Milan ha preso Walker

Un giocatore, due ruoli.anche per la sua duttilità in difesa: terzino destro e difensore centrale, può giocare in entrambe le posizioni e questa è una delle caratteristiche che più piacciono a Conceiçao e che hanno convinto la società ad affondare il colpo. Il difensore inglese arriva in prestito con diritto di riscatto, aveva chiesto da tempo di lasciare il Manchester City e così il club inglese e Pep Guardiola lo hanno accontentato.- Il mercato di gennaio permette al Milan di aggiungere esperienza nello spogliatoio, ma anche - e soprattutto - leadership e personalità. Sono questi, secondo molti, gli aspetti che sono mancati nella squadra rossonera, senza una vera e propria guida in grado di intervenire nei momenti complicati., ruolo che probabilmente ricoprirà fin all’inizio partendo titolare nelle gerarchie di Conceiçao.

- Occhio quindi a come cambia lo status di Emerson Royal in rosa: considerando Calabria e Florenzi delle alternative,. Le altre soluzioni possono essere Terracciano e il 2005 Jimenez. Il Milan per prendere Walker ha superato la concorrenza di club arabi già da tempo sulle tracce del difensore inglese; alcune società avevano messo sul tavolo offerte importanti dal punto di vista economico, ma il giocatore ha preferito rimanere ad alti livelli.