Milan, nominati due nuovi consiglieri: uno di RedBird e uno di Elliott

Si amplia ildelcon l'ingresso di due nuovi membri, uno in quotae uno in quotaSi è svolta oggi l'del club rossonero, durante la quale sono state ufficializzate le nomine di due nuovi membri per il CdA.- La prima riguarda, attualmente partner di, il fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan:e va a sostituire un altro membro in quota RedBird,. La seconda invece riguardadi, fondo che ha ceduto il club rossonero.

Lo scorso 20 dicembre, è stato ufficializzato l'accordo tra le due società per il rifinanziamento del "", un ulteriore investimento da 170 milioni di euro ha ridotto la quota del prestito e portato la nuova scadenza a luglio 2028.- Questo il comunicato del Milan con tutte le decisioni:In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. convocata per oggi, è stata confermata la nomina per cooptazione di David Castelblanco, attualmente Partner di RedBird Capital Partners, nella carica di Consigliere di AC Milan S.p.A e nominato Dominic Oliver Mitchell, di Elliott Investment Management, quale nuovo componente dello stesso Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data odierna.

: Paolo Scaroni (Presidente), Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerry Cardinale, Randy Levine, Robert Klein, Mark Dowley, Gordon Singer, Riccardo Stefanelli, Alfredo Craca, David Castelblanco, Dominic Oliver Mitchell.- Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan è ora così composto:- Gerry Cardinale- Randy Levine- Mark Dowley- Robert Klein- David Castelblanco- Gordon Singer- Dominic Oliver Mitchell

- Paolo Scaroni (Presidente)- Giorgio Furlani (Amministratore Delegato, ex manager del fondo Elliott)- Stefano Cocirio (Cfo, ex manager del fondo Elliott)- Alfredo Craca- Riccardo Stefanelli- Franco Carlo Papa (Presidente)- Cesare Ciccolini- Alberto Dello Strologo- Luca Sala (Deputy Auditor)- Alessandro Ceriani (Deputy Auditor)