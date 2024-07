Milan, non solo Morata: contatti positivi per Fullkrug, la situazione

Getty Images

Ilnon si ferma. Incassato il sì danon accenna a rallentare, anzi accelera. Le valutazioni fatte negli ultimi giorni dalla dirigenza rossonera sembrano aver portato a restringere il ventaglio di possibilità a disposizione andando in una direzione. La direzione è quella di, dove Moncada e D'Otavio studiano la mossaIl suo nome era già emerso nei giorni scorsi, quando i rossoneri erano ancora impegnati sul fronte Morata e portavano avanti un binario parallelo perda aggiungere allo spagnolo e a Luka Jovic nella scacchiera di Fonseca. E così, come riportato da Sky, il sondaggio dei giorni scorsi si è tradotto in. Primi approcci attraversotra la rappresentanza milanista e gli agenti del giocatore. Tutti tentativi volti a tastare il terreno, per quello che potrebbe diventare il secondo colpo per l'attacco milanista.

A spingere Fullkrug verso il Milan è un vecchio obiettivo dei rossoneri, ovvero. Il giocatore dello Stoccarda è, tanto da aver già effettuato una prima parte di visite mediche. Un rallentamento dovuto a un po' di incertezza riguardo alla condizione fisica del guineano non ha ancora permesso ai tedeschi di ufficializzare il colpo, per il quale si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Ma il nodo principale risiede nello, il quale spera di trovare un progetto dove potersi esprimere al meglio. In questo spiraglio proverà a inserirsi il Milan, ma solo dopo aver concluso l'affare Morata. Quando il capitano spagnolo sarà blindato, allora si potrà andare alla ricerca del secondo centravanti.