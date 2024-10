Non solo Boniface, il Milan sfida anche l"altro" Adli: il retroscena del 2021

che questa sera metterà alla prova la rinascita deldi Paulo Fonseca - iniziata nel derby dello scorso 22 settembre –, se certi pianeti si fossero allineati. Fu proposto a Geoffrey Moncada quando, a suon di gol, il calciatore nigeriano si prendeva la scena coi colori della rivelazione Union Saint-Gilloise. Madi una piazza molto più esigente come quella di San Siro., sempre che Xabi Alonso decida di mandare in campo l'esterno offensivo classe 2000, a cui sino ad oggi sono stati concessi solo otto spezzoni per un totale di 284 minuti spalmati su tutte le competizioni.I rossoneri ci provarono concretamente – in quel Tolosa c'era anche Manu Koné, oggi giocatore della Roma, sfumato allora una prima volta e pure quest'estate quando ha salutato il Borussia Monchengladbach – ma, prelevato per una cifra superiore agli 8 milioni dal Bordeaux ma lasciato un anno in più in Francia per proseguire il suo percorso di crescita.La storia ha poi raccontato che, nonostante il riscatto personale della passata stagione, il fantasista franco-algerino non ha convinto l'area tecnica milanista a confermarlo nella squadra guidata da un paio di mesi da Fonseca, mentrenella magica stagione scorsa, conclusa pure con una finale di Europa League.(ottobre 2022): si passa dalle 38 partite (1836 minuti), 7 gol e 6 assist della stagione 2022/2023, ai 2261 minuti dell'annata passata (ma solo 889' in campionato) ed un bottino di 10 gol e 12 assist, fino alle statistiche in calo di questa prima parte di stagione.Subentrando dalla panchina, Amine Adli ha giocato 32' nello scontro diretto contro il Bayern Monaco nell'ultimo turno di Bundesliga, mentre nella prima partita di Champions League contro il Feyenoord ha messo insieme appena 18'.Non solo Boniface dunque sulla strada che separa il Milan dal primo successo stagionale in Champions League: questa sera bisognerà guardarsi pure dall”altro” Adli.