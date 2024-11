Occasione per Okafor contro lo Slovan Bratislava? Come può cambiare il Milan

Una partita da vincere a ogni costo. Il Milan non può perdere l’occasione di mettere le mani sulle qualificazione contro un avversario, lo Slovan Bratislava, ultimo nella graduatoria con 4 sconfitte su 4 partite con 2 gol fatti e 15 subiti. Sulla carta non dovrebbero esserci dubbi ma il Diavolo ha già palesato delle difficoltà nell’interpretare questo tipo di partite. Ecco perché Fonseca sta valutando qualche piccolo cambio senza stravolgere la formazione tipo.



CHANCE PER OKAFOR- La possibile novità di formazione dovrebbe essere rappresentata da Okafor dal primo minuto dopo le ultime tre panchine consecutive con Real Madrid, Cagliari e Juventus. Noah si è allenato bene negli ultimi giorni con una carica speciale ( con tanto di storia pubblicata su Instagram con clessidra) per quella che sarebbe la sua prima da titolare in Champions League.

CHI RESTA FUORI - Leao potrebbe rimanere fuori per precauzione dopo il colpo preso contro la Juventus. Il dubbio sarebbe tra Rafael e Pulisic con Fonseca che deve pensare alla sfida di sabato contro l’Empoli.