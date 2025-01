Milan, Okafor al Lipsia è in stand-by: i motivi della frenata

Prima l'accordo, poi le visite mediche prenotate, manon è ancora un giocatore del. Anzi, l'affare ha registratoRicapitoliamo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo.Il giocatore, arrivato nell'estate del 2023 dal Salisburgo, non è mai stato centrale con Pioli prima e con Fonseca poi, e nemmeno per Conceiçao sembra fondamentale:, e se in un primo momento la proposta dei tedeschi non convinceva né i rossoneri, né il giocatore, l'ultima offerta disembrava quella giusta.

Tuttavia, Okafor convive con dei problemi fisici che anche ultimamente ne hanno limitato il pur non consistente utilizzo, e. A quanto emerge, il Lipsia non è ancora convinto al 100% di procedere.