AFP via Getty Images

Milan-Parma, la MOVIOLA LIVE: Suzuki colpisce Pavlovic, è rigore

Pietro Siviero

un minuto fa

6

Il lunch match di San Siro tra Milan e Parma aprirà la domenica della 22esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Milan-Parma alle 12.30

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Preti e Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini



36' - Rigore assegnato al Milan per intervento di Suzuki su Pavlovic, sugli sviluppi di calcio d'angolo.



28' - Gol annullato a Morata per fuorigioco, che aveva trasformato sul pallone servitogli da Fofana.



21' - Il Milan chiede un rigore per un contatto in area tra Leao e Sohm; per Abisso non ci sono gli estremi per il penalty e il Var non interviene.