Lunch match a San Siro. L’anticipo di mezzogiorno della 22^ giornata del campionato di Serie A Enilive metterà di fronte un Milan rinfrancato dal successo ottenuto in Champions League contro il Girona e il Parma all ricerca di punti salvezza. I gialloblù di mister Pecchia con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e con zero vittoria nelle ultime tre partite. Sergio Conceicao cerca il primo successo tra le mura amiche a San Siro.



: Milan-Parma: domenica 26 gennaio 2025: 12:30: DAZN, DAZN 1: DAZNSergio Conceicao riabbraccia Pulisic dal 1’ e può contare sul rientro in squadra di Chukwueze. Calabria prende il posto dell’infortunato Emerson Royal.Bonny sarà ancora titolare nonostante l’arrivo di Djuric dal Monza in attacco. Ballottaggio tra Man e Almqvist con il primo favorito.: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata.. Conceiçao.

: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.. Pecchia.La gara fra Milan e Parma, valida per la giornata numero 22 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 26 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.La partita tra Milan e Parma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Per vedere Milan-Parma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.