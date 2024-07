Milan, Pellegrino torna in Argentina: va all’Independiente, la formula

Getty Images

Marco Pellegrino diventerà presto un nuovo giocatore dell’Independiente: il club argentino ha raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un prestito annuale senza diritto di riscatto. Il difensore si trova già in Argentina per le vacanze e aspetta il nulla osta dal club rossonero per iniziare le visite mediche per una delle squadre più importanti di Buenos Aires.



OPERAZIONE RISCATTO - Dodici mesi fa l’arrivo in Italia e ora già il percorso inverso. Pellegrino non è ancora pronto per il calcio italiano e lo ha dimostrato nelle 10 presenze raccolte in prestito alla Salernitana dal mese di gennaio. Il centrale difensivo classe 2002 ha chiesto di poter tornare a giocare in Argentina preferendola ad alcune opzioni nel calcio europeo. Il Milan si augura di rivalutare un giocatore di prospettiva che era arrivato per 3 milioni più bonus dal Platense.