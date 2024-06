Milan, per Pobega si muove la Fiorentina ma non solo: ecco la cifra che può convincere Moncada

Getty Images

La determinazione è il motore per arrivare ad ottenere i risultati. Ed è una delle qualità che tutti gli allenatori avuti in carriera riconoscono a Tommaso Pobega. Sempre più pronto a ripartire dopo l’infortunio al tendine del retto femorale sinistro che lo ha costretto a rimanere fuori quattro mesi proprio nel momento in cui Stefano Pioli lo stava impiegando con buona continuità, sopratutto nelle partite di Champions League. Lo farà al Milan o altrove? È questa la domanda che è normale porsi in una fase dove iniziano a registrarsi i primi interessamenti dal mercato per il classe 1999.

Daniele Pradè vuole rifare il look del centrocampo della Fiorentina dopo gli addii di Maxime Lopez e Arthur. L’idea è quella di inserire muscoli e intensità nelle due fasi., un profilo che piace molto.La considerazione che il Milan ha nei confronti di Pobega è alta: dal settore giovanile alla prima squadra con grande professionalità e migliorando giorno dopo giorno. Allo stato attuale non sono state prese decisioni definitive sul futuro del centrocampista giuliano che resta un giocatore utile anche per il discorso liste. Ma le vie del mercato sono infinite e nulla può essere dato per scontato. A parte un dettaglio importante: