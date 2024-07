Milan, per Sportiello c'è lesione completa al dito della mano: le condizioni del portiere

Getty Images

Marcoè alle prese con un infortunio singolare, ma serio alla mano: il secondo portiere del Milan, che si è fermato nella tournée statunitense per via di un problema domestico, dovrà stare fermo per un periodo di tempo non indifferente.Il club fa sapere che si tratta di, la cui riparazione è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti.Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo, ma è chiaro che i rossoneri possano adesso guardarsi intorno per: i primi nomi circolati sono quelli didel Sassuolo edel Cagliari. E' stato offerto anche Loris, ma sarebbe preferibile un italiano per questione di liste.

Marco Sportiello è arrivato al Milan nel giugno del 2023, dopo che l'accordo era stato trovato nell'inverno precedente per un trasferimento a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Atalanta.