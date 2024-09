Milan, personalizzato per Morata: le condizioni in vista del Venezia

. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo rossonero di Carnago per iniziare a preparare la sfida di sabato sera, in attesa che nei prossimi giorni tornino anche tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.che, già negli scorsi giorni, non si era lasciato fermare dal maltempo e ha continuato a lavorare con l'obiettivo di tornare in campo per

Nella ripresa odierna fissata dal tecnico portoghese,, alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale,, lui sta recuperando da una distorsione alla caviglia,- Morata continuerà il suo percorso per essere pronto immediatamente per la partita con ila San Siro, 4a giornata di Serie A in programma sabato 14 settembre 2024 alle ore 20.45. Successivamente, il Milan sfiderà ilnella prima sfida della fase campionato della nuova Champions League, martedì 17 settembre alle 21, sempre a San Siro. Successivamente, sarà tempo di derby contro l', domenica 22 settembre alle ore 20.45.

- L'attaccante classe '92 aveva debuttato - segnando - contro il Torino nel pareggio della prima giornata (2-2), rimediando, tuttavia, unache lo ha costretto a saltare le due partite seguenti con Parma e Lazio.