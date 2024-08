Getty Images

Milan, Pobega verso Bologna? Attesa per l'offerta

23 minuti fa



Il futuro di Tommaso Pobega al Milan rimane ancora in bilico. Il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero è attualmente fuori dalle principali gerarchie dell'allenatore Paulo Fonseca e l'arrivo di Fofana dal Monaco (così come il possibile trasferimento da parte di Manu Koné, direzione Milano) non fanno altro che diminuire le possibilità di avere una maglia da titolare o di rientrare nelle rotazioni del tecnico lusitano.



Per tale motivo, come riporta Relevo, l'entourage del giocatore sta valutando attentamente il suo futuro. Non solo il Genoa sta sondando l'ex Torino, ma, allo stato attuale dei fatti, i dialoghi sono in corso con il Bologna. Il Milan è in attesa di ricevere una proposta ufficiale in queste ore.