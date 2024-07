Getty Images

Milan, c'è l'offerta per Samardzic: la verità su Pobega come contropartita

8 minuti fa



Il Milan ha memorizzato il gradimento totale da parte di Samardzic e ora inizierà a parlare con l’Udinese. Il primo contatto ufficiale è previsto in queste ore: Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono pronti ad ascoltare le condizioni iniziali della famiglia Pozzo con la consapevolezza che servirà trattare sul prezzo.



L'offerta del Milan all'Udinese per Samardzic, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, si aggira attorno ai 16 milioni di euro, una proposta ritenuta insufficiente dai friulani. Si tratta ancora, con il Milan che potrebbe valutare l'inserimento di una contropartita per provare ad avvicinarsi alla richiesta. Il preferito dei bianconeri è Pobega.