AFP via Getty Images

Milan, pochi cambi per Fonseca in Champions League

3 minuti fa



Paulo Fonseca è sempre stato chiaro e coerente con le sue idee, anche quando le cose sembravano andare tutte in senso contrario. Il tecnico portoghese ha sottolineato di credere nel turnover come strumento da utilizzare ma solo più avanti quando i meccanismi della squadra saranno certamente più oliati. Ecco perché contro il Bayer Leverkusen martedì prossimo in Champions League si va verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Inter e il Lecce con l’unica variante Loftus-Cheek che dovrebbe prendere il posto di Abraham.