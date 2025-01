Milan, prima mossa di Conceiçao: Maignan capitano, Theo Hernandez vice

Getty Images

Alla lettura delle formazioni ufficiali di Milan-Juventus non è passata inosservata una novità appresa dalla distinta: sarà Mike Maignan il capitano della formazione rossonera. Theo Hernandez sarà il vice del portiere francese per quella che è la prima scelta, netta, di Sergio Conceiçao da allenatore del Diavolo.



LEADER- Ripartire dai leader per compattare ambiente e spogliatoio. Sergio Conceição ha le idee chiare e lancia subito un segnale molto importante a livello simbolico. La scelta di Maignan è quella di un leader riconosciuto che ha deciso di sposare il Milan anche in futuro con il prossimo rinnovo fino al 2029.

Ora resta solo da capire se questa sarà una scelta definitiva in totale rottura con il recente passato firmato Paulo Fonseca. L’ormai ex allenatore del Milan aveva, in principio, rispettato le gerarchie che vedevano Calabria capitano e Theo suo vice, per poi integrare anche Leão, Tomori e, appunto, Maignan.