Milan, problema muscolare per Jimenez: le sue condizioni

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura sulla panchina del Diavolo per, al debutto dopo l'arrivo al posto dell'esonerato Paulo Fonseca, che deve subito fare i conti con gli infortuni.Il nuovo stop è artivato in occasione della partita con la Juventus all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, seconda semifinale della Supercoppa Italiana: protagonista il giovane esterno promosso da Milan Futuro, sostituito nella ripresa dell'incontro.- Al minuto 61', Jimenez è rimasto a terra al limite dell'area della Juventus dopo un contatto con il difensore bianconero Federico Gatti invocando un fallo non concesso dall'arbitro Andrea Colombo. Il classe 2005 non si è rialzato ed è stato subito sostituito da Conceiçao, che ha mandato in campo Tammy Abraham vista anche la situazione di svantaggio (1-0 per la Juve firmato da Kenan Yildiz nel primo tempo).

- Secondo le prime indicazioni da Riad, per Jimenez si è trattato di un. Nelle prossime ore ci saranno valutazioni e test del caso per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.