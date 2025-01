Juventus-Milan, che succede al 90' in caso di parità? Supplementari o rigori: cosa dice il regolamento

Getty Images

Dopo la prima semifinale vinta dall'Inter sull'Atalanta, il calendario della Final Four della Supercoppa Italiana 2025 prosegue con la seconda semifinale tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceiçao, al debutto sulla panchina del Diavolo.Bianconeri e rossoneri si giocano all'Al-Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita) l'accesso all'atto conclusivo del torneo, la finale in programma il 6 gennaio sempre a Riad.

Che succede se Juve-Milan al 90' finisce in parità? Vediamo il regolamento.- Qualora al fischio finale di Juventus-Milan il risultato dovesse essere di parità,- Nel regolamento ufficiale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025 si legge:"La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

- Juventus-Milan, semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025, si gioca, all'(Arabia Saudita), casa dell'Al-Nassr dell'ex bianconero Cristiano Ronaldo e dell'ex allenatore rossonero Stefano Pioli.