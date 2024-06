Getty

Milan, pronta l'offerta per Emerson Royal: parti vicine

54 minuti fa

1

Nel corso della giornata di domani, Paulo Fonseca sarà annunciato come nuovo allenatore del Milan. Una volta svolta quest’operazione di prassi, il club di Via Aldo Rossi affonderà il colpo sui vari obiettivi di mercato fissati dalla dirigenza rossonera, in particolar modo il ruolo del numero 9 (Zirkzee) e del nuovo terzino destro da regalare al tecnico ex Roma.



In merito a quest'ultima posizione, il Diavolo sta cercando un giocatore di spinta e il nome caldo, oltre a Matty Cash dell’Aston Villa, è quello di Emerson Royal del Tottenham, come riportato da La Gazzetta dello Sport che spiega come i due club si siano avvicinati: gli Spurs hanno ridotto le proprie pretese iniziali e il Milan si augura che possano accettare una cifra intorno ai 20 milioni, vista anche il canale di preferenza del giocatore brasiliano che gradisce la destinazione rossonera.